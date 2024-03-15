Otelde dehşet! 2 genç kızı ilaçla uyuşturup...

Uzun zamandır arkadaş olan Amber Shearer ve Dongayla Dobson, çocuksuz ilk tatillerini Bahamalar'da yapmaya karar verdi. Ancak ikilinin muhteşem tatili iddialarına göre güpegündüz iki tatil köyü personeli tarafından saldırıya uğramalarıyla sona erdi.

Uzun zamandır arkadaş olan Amber Shearer ve Dongayla Dobson, çocuksuz ilk tatillerini Bahamalar'da yapmaya karar verdi. Ancak ikilinin muhteşem tatili iddialarına göre güpegündüz iki tatil köyü personeli tarafından saldırıya uğramalarıyla sona erdi.



DENİZ KABUĞU TOPLAMAYA GİTTİLER





NewsNation'dan "Cuomo"ya konuşan iki kadın Grand Bahama plajında ​​dinlenirken bir tatil yeri çalışanın onlara birer içecek teklif ettiğini söyledi. Biri Hindistan cevizli ve diğeri ananaslı içecekleri kabul eden iki kadın, ilk yudumlarından sadece 15 dakika sonra aşırı sarhoş hissettiklerini söyledi.



Tatil merkezi personelinin kendilerine deniz kabuğu bulabilecekleri en güzel yeri göstermeyi teklif ettiğinde çocuklarına götürmek üzere deniz kabuğu aramaya gittikleri belirten iki kadından Shearer, üniformalı bir erkek tatil yeri çalışanı tarafından saldırıya uğradığı sırada uyandığını ifade etti.



Bahamalı yetkililer ve tesisteki diğer personel, güvenlik kamera görüntüleri sayesinde öğlen saldırısıyla suçlanan iki adamın kimliğini hemen tespit edebildi.



Bahamalar polisinin, cinsel saldırıyla bağlantılı olarak biri Güney Bahama'dan 40 yaşında, diğeri Eight Mile Rock'tan 54 yaşında iki erkeği tutukladığını söyledi.