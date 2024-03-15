- Dünya

Otelde dehşet! 2 genç kızı ilaçla uyuşturup...

ABONE OL Google News Sayfamız

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky bölgesinde yaşayan Amber Shearer ve Dongayla Dobson, kız kıza Bahamalar'a tatile gitti. ABD'nin tatil noktasında personel tarafından tecavüze uğradıklarını söyleyen iki kadının anlattıkları kan dondurdu.

Otelde dehşet! 2 genç kızı ilaçla uyuşturup... mask
Otelde dehşet! 2 genç kızı ilaçla uyuşturup...
Otelde dehşet! 2 genç kızı ilaçla uyuşturup...
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Uzun zamandır arkadaş olan Amber Shearer ve Dongayla Dobson, çocuksuz ilk tatillerini Bahamalar'da yapmaya karar verdi. Ancak ikilinin muhteşem tatili iddialarına göre güpegündüz iki tatil köyü personeli tarafından saldırıya uğramalarıyla sona erdi.

Uzun zamandır arkadaş olan Amber Shearer ve Dongayla Dobson, çocuksuz ilk tatillerini Bahamalar'da yapmaya karar verdi. Ancak ikilinin muhteşem tatili iddialarına göre güpegündüz iki tatil köyü personeli tarafından saldırıya uğramalarıyla sona erdi.


DENİZ KABUĞU TOPLAMAYA GİTTİLER



NewsNation'dan "Cuomo"ya konuşan iki kadın Grand Bahama plajında ​​dinlenirken bir tatil yeri çalışanın onlara birer içecek teklif ettiğini söyledi. Biri Hindistan cevizli ve diğeri ananaslı içecekleri kabul eden iki kadın, ilk yudumlarından sadece 15 dakika sonra aşırı sarhoş hissettiklerini söyledi.

Tatil merkezi personelinin kendilerine deniz kabuğu bulabilecekleri en güzel yeri göstermeyi teklif ettiğinde çocuklarına götürmek üzere deniz kabuğu aramaya gittikleri belirten iki kadından Shearer, üniformalı bir erkek tatil yeri çalışanı tarafından saldırıya uğradığı sırada uyandığını ifade etti.

Bahamalı yetkililer ve tesisteki diğer personel, güvenlik kamera görüntüleri sayesinde öğlen saldırısıyla suçlanan iki adamın kimliğini hemen tespit edebildi.

Bahamalar polisinin, cinsel saldırıyla bağlantılı olarak biri Güney Bahama'dan 40 yaşında, diğeri Eight Mile Rock'tan 54 yaşında iki erkeği tutukladığını söyledi.
# Bir, Kadın, ifade, etti, sonra, Karar

15 Mar 2024 - 16:25 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Peygamberliğini ilan etti: Yüzlerce çocuğu kapattığı çiftlikten toplu mezarlar çıktı mask
Peygamberliğini ilan etti: Yüzlerce çocuğu kapattığı çiftlikten toplu mezarlar çıktı
Nöbet tutan askere taciz: Sosyal medya yıkılıyor mask
Nöbet tutan askere taciz: Sosyal medya yıkılıyor
Filistin'in yeni başbakanı belli oldu mask
Filistin'in yeni başbakanı belli oldu
5.8 büyüklüğünde depremle sallandı mask
5.8 büyüklüğünde depremle sallandı
Polis dehşeti! Otizmli genci kurşun yağmuruna tuttular mask
Polis dehşeti! Otizmli genci kurşun yağmuruna tuttular
Balıkçı teknesi alabora oldu; denizde can pazarı mask
Balıkçı teknesi alabora oldu; denizde can pazarı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber