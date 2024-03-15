Aşk-ı Memnu Beşir'in son halini görenler şoke oldu

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi, günümüzde bile hala ilk günkü heyecanıyla takip edilirken oyuncularının şimdiki halleri merak ediliyor. Behlül ve Bihter'in yasak aşkının ilk tanığı olan çalışan Beşir, karakterine hayat veren Baran Akbulut'un son hali görenleri şaşırttı.

Eski haline nerdeyse hiç benzemeyen Akbulut'un yeni imajı beğenildi. İşte görenleri şaşırtan yeni imajıyla Baran Akbulut...

Kaynak: Haber Merkezi