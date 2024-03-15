Aşk-ı Memnu Beşir'in son halini görenler şoke oldu

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi, günümüzde bile hala ilk günkü heyecanıyla takip edilirken oyuncularının şimdiki halleri merak ediliyor. Behlül ve Bihter'in yasak aşkının ilk tanığı olan çalışan Beşir, karakterine hayat veren Baran Akbulut'un son hali görenleri şaşırttı.
Eski haline nerdeyse hiç benzemeyen Akbulut'un yeni imajı beğenildi. İşte görenleri şaşırtan yeni imajıyla Baran Akbulut...
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.