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Aşk-ı Memnu Beşir'in son halini görenler şoke oldu

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Gelmiş geçmiş en iyi Türk dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'da Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Aşk-ı Memnu Beşir'in son halini görenler şoke oldu mask
Aşk-ı Memnu Beşir'in son halini görenler şoke oldu
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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi, günümüzde bile hala ilk günkü heyecanıyla takip edilirken oyuncularının şimdiki halleri merak ediliyor. Behlül ve Bihter'in yasak aşkının ilk tanığı olan çalışan Beşir, karakterine hayat veren Baran Akbulut'un son hali görenleri şaşırttı. 

Eski haline nerdeyse hiç benzemeyen Akbulut'un yeni imajı beğenildi. İşte görenleri şaşırtan yeni imajıyla Baran Akbulut...

Aşk-ı Memnu Beşir'in son halini görenler şoke oldu

Kaynak: Haber Merkezi
# Yer, Saat, Son, yasak

15 Mar 2024 - 16:16 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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