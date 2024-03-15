Ramazanda oruç tutanlar dikkat! Diyetisyen Tan, uyardı

RAMAZAN ayında, oruç tutanlar için sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulunan TANFİT Beslenme Ve Danışmanlık Merkezi Sahibi Diyetisyen Talha Tan, Dim TV’ye özel önemli bilgiler paylaştı. Ramazan boyunca oruç tutanların karşılaşabileceği olumsuz etkiler hakkında bilgi veren Diyetisyen Tan, kan şekeri düşmesi ve vücut ısısının azalması gibi durumların sıkça yaşandığını belirtti. Bu durumların üşüme, halsizlik, baş ağrısı ve iş yapmaya karşı isteksizlik gibi belirtilerle sonuçlanabileceğini ifade etti. Tan, “Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar için sağlıklı beslenme ve vücut bakımı oldukça önemlidir. Oruç tutarken, vücutta kan şekeri düşmesi ve vücut ısısının azalması gibi durumlar sıkça görülebilir. Bu nedenle, bazı kişilerde üşüme, halsizlik, baş ağrısı ve iş yapmaya karşı isteksizlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir. İşte bu nedenle, oruç tutanların yaklaşık yüzde 50'sinde bu tür belirtiler görülebilir” dedi.



‘KİLO VERMEK AMACIYLA ORUÇ TUTMAK ZARARLI’



Kilo vermek amacıyla oruç tutmanın sakıncalı olduğunu vurgulayan Tan, bu durumun metabolizmanın bozulmasına ve sadece kas ve su kaybına neden olabileceğini belirtti. Sağlıklı beslenme ve dengeli bir yaşam tarzının önemine değinen Tan, bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalara da değindi. Tan, “Kilo vermek amacıyla oruç tutmak sakıncalıdır, çünkü bu durum metabolizmanın bozulmasına sadece kas ve su kaybına neden olabilir. Bu nedenle, sağlıklı beslenme ve dengeli bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir” diye konuştu.



‘SAHUR VE İFTARDA DENGELİ BESLENMEK ÖNEMLİ’



Sahur ve iftar öğünlerinde dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Tan, sahurda protein kaynaklarına ve sağlıklı yağlara yer verilmesi gerektiğini vurguladı. İftarda ise aşırı yüklenmekten kaçınılması gerektiğini belirten Tan, yemek yeme süresinin uzun olacağını hatırlatarak acele edilmemesi gerektiğini ifade etti. Tan, “Ramazan boyunca sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Öncelikle, sahur vaktinde mutlaka kalkılmalı ve dengeli bir öğün tüketilmelidir. Sahurda bir yumurta, yoğurt, peynir, süt gibi protein kaynaklarına ve zeytin, gibi sağlıklı yağlara yer verilmelidir. İşlenmiş et ürünleri gibi (sucuk) ağır ve yağlı besinlerden kaçınılmalıdır, çünkü bu tür besinler mide yanması ve susuzluğu artırabilir. İftar zamanında ise mideye aşırı yüklenmekten kaçınılmalıdır. Günlük öğün sayısının azalması nedeniyle, yemek yeme süresi daha uzun olacaktır, bu nedenle acele etmemek önemlidir. İftarda önce bir kâse çorba ile başlanabilir ve ardından ana öğünlere geçilebilir. Dengeli bir tabak oluşturmak için, zeytinyağlı sebze yemekleri, et, sebze, salata gibi besinleri tercih etmek önemlidir. Ayrıca, iftardan sonra 2-3 saat sonra ara öğün olarak meyve, sütlü tatlılar veya kuru meyveler gibi hafif atıştırmalıklar tüketilebilir” dedi.



‘YAĞLI VE AĞIR YİYECEKLERDEN KAÇINILMALI’



Hamur işleri ve kızartmalar gibi yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini belirten Tan, sütlü veya sulu çorbalar ile hafif kahvaltılık besinlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Tan, “Ramazan boyunca sağlıklı beslenmeye özen göstermek için hamur işleri ve kızartmalar gibi yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Bunun yerine, sütlü veya sulu çorbalar ve hafif kahvaltılık besinler tercih edilmelidir. Ayrıca, uzun süreli açlık dönemlerinde posalı gıdaların tüketim miktarının azalması bağırsak hareketlerini yavaşlatabilir. Bu nedenle, iftarda sebze, meyve ve kuru meyvelere önem vermek ve sıvı tüketimine dikkat etmek önemlidir” şeklinde konuştu



RAMAZAN AYINDA SAĞLIKLI BESLENMEK İÇİN DİKKAT!



Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için alınması gereken önlemleri sıralayan Diyetisyen Tan, bu önlemlerin uygulanmasıyla birlikte sağlıklı ve dengeli beslenmenin mümkün olduğunu belirtti. Tan, “Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için şu noktalara dikkat edilmelidir: Sahurda hafif kahvaltılık besinler tercih edilmeli ve ağır yiyeceklerden kaçınılmalıdır. İftarda hızlı ve çok yemek yenilmemeli, hafif ve sulu besinler tercih edilmelidir. Sindirimi kolaylaştırmak için yürüyüşler yapılmalıdır. İftar ve sahur arasında 5 su bardağı sıvı tüketilmeye özen gösterilmelidir. İftarda sebze, meyve ve kuru meyve tüketimine ağırlık verilmelidir. Bu önlemlerle birlikte, Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmek mümkündür” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi