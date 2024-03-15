15 Mar 2024 - 15:56- Magazin G:

Kadın giyimin öncüsü Faik Sönmez mağazası Alanya’da açıldı

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Türkiye’nin önde gelen markalarından KİP ve Ramsey mağazalarını Alanya’ya kazandıran Hasan Düşünceli, kadın giyiminde Türkiye markası olan Faik Sönmez’i de Alanya’ya kazandırdı

Kadın giyimin öncüsü Faik Sönmez mağazası Alanya’da açıldı mask
Kadın giyimin öncüsü Faik Sönmez mağazası Alanya’da açıldı
Kadın giyimin öncüsü Faik Sönmez mağazası Alanya’da açıldı
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KADIN giyim denince akla gelen ilk markalardan biri olan Faik Sönmez, 1950 yılından beri kalite anlayışını sürdürüyor. Alanya’da 28 yıldır sektörün içerisinde yer alan Hasan Düşünceli, Türkiye’nin önde gelen markalarından KİP ve Ramsey’in ardından kadın giyimin en önemli markalarından olan Faik Sönmez’i Alanya’da hizmete kazandırdı. Şıklık ve sadeliğin bir arada olduğu mağaza, ürün çeşidiyle de kadınların beğenisini topladı. Şekerhane Mahallesi Yaylayolu Caddesi KİP ve Ramsey mağazalarının yan tarafına açılan Faik Sönmez A’dan Z’ye kadın giyimini barındırıyor. Türkiye çapında bir markayı Alanya’ya kazandırdıklarını belirten Mağaza Sahibi Hasan Düşünceli, “28 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 2019 yılında Türkiye’nin en büyük firmalarından birisi olan KİP markasını Alanya’mıza kazandırmıştık. Akabinde pandemi döneminde de Ramsey markasını getirdik. Müşterilerimizden bize gelen talep doğrultusunda Türkiye’nin köklü firmalarından, kadın giyimin öncüsü Faik Sönmez markasını Alanya’ya kazandırdık. Mağazamızı ilkbahar-yaz sezonuyla birlikte müşterilerimizin satışına açtık. Genel açılışımızı da bayramdan sonra yapmak istiyoruz. A’dan Z’ye bir kadının baştan aşağıya giyinebileceği bütün koleksiyonumuz mağazamızda mevcuttur. Şuan yeni sezon kampanyamız ikinci üründe net yüzde 20 indirim uyguluyoruz. Bütün Alanya halkını mağazamıza bekliyoruz” dedi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)
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15 Mar 2024 - 15:56 - Magazin

Mahreç  Ramazan Özdemir

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