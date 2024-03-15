Bayram öncesi ilaç gibi nakit destek! İhtiyacı olan vatandaşlara 60.000 TL destek ödemesi!

Nakit ihtiyacı olan kişilere müjde! ING, Akbank, Enpara gibi önde gelen bankalar tarafından sunulan yeni ihtiyaç kredisi kampanyaları, 60.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçları karşılamak için cazip fırsatlar sunuyor. Bu krediler, 12 veya 24 aya kadar esnek vade seçenekleri ile kişisel finansal planlara uygun çözümler sunuyor.

Bu kredi kampanyaları, özellikle finansal planlamalarında esneklik arayan bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. Acil nakit ihtiyaçları, büyük alımlar veya borçların yapılandırılması için kullanılabilen bu krediler, rekabetçi faiz oranları ve geri ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor.

Bankaların Sunduğu Kredi Paketleri:

Her bankanın sunduğu ihtiyaç kredisi paketi farklı faiz oranları ve ödeme planları ile dikkat çekiyor. İşte bazı bankaların sunduğu kredi paketleri ve detayları:

ING: Aylık taksit tutarı 4.641 TL, faiz oranı %4,37, toplam ödeme 111.723 TL.

Akbank: Aylık taksit tutarı 4.743 TL, faiz oranı %4,55, toplam ödeme 114.200 TL.

Enpara.com: Aylık taksit tutarı 4.858 TL, faiz oranı %4,75, toplam ödeme 116.600 TL.

Aktif Bank: Aylık taksit tutarı 4.155 TL, faiz oranı %3,49, toplam ödeme 100.053 TL. Bu paket 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi seçeneği sunuyor.

Türkiye İş Bankası: Aylık taksit tutarı 4.511 TL, faiz oranı %4,14, toplam ödeme 108.270 TL.

Garanti BBVA: Aylık taksit tutarı 4.511 TL, faiz oranı %4,14, toplam ödeme 108.615 TL.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, cep telefonları üzerinden mesaj atarak ya da bankaların mobil uygulamalarını kullanarak kendi müşteri hesapları ile başvuruda bulunabilirler. Bu süreç, kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanabilir, böylece nakit ihtiyaçlarınızı hızlıca karşılayabilirsiniz.