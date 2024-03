Alanya'da vatandaş isyanda: ‘Yiyeceklerin yüzüne bakıyoruz!’

Asgari ücret zammının açıklanması ve artan enflasyon oranı nedeniyle, tezgahlardaki ürünlere de her gün zam gelmeye devam ediyor. Alanya Cuma Pazarı’nda ise hem vatandaşlar hem de esnaflar isyan ediyor. Vatandaşlar ürünlerin pahalılığından şikayet ederken esnaflar ise pazarın boşluğundan dert yanıyor.

‘VATANDAŞ YAKLAŞMIYOR’

Her keseye göre ürünlerinin olduğunu fakat talebin düşük olduğunu dile getiren pazar esnafı Mehmet Metin, “Görüyorsunuz pazar düşük, fiyatlarımız gayet uygun ama talep yok. Tezgaha kimse yanaşmıyor. Milletin cebi boş. Vatandaş ne yapsın, hepsi haklı. Satıcı da haklı alıcı da haklı. Geçen seneye göre talep düşük. Yiyen var mı diye sorarsanız, var ama belli bir kesim. Bizim işimiz gıda. Peynir, zeytin, yumurta yani hem sahurluk hem iftarlık her şeyi satıyoruz. Her şey var ama pazar düşük. Cepler boş, vatandaş yaklaşmıyor. 120 TL’den tut 350 TL’ye kadar peynir var. Her keseye uygun peynir var ama alan yok.” dedi.

‘ALLAH EMEKLİLERE YARDIM ETSİN’

Emeklilerin alım gücünün çok düşük olduğunu söyleyen emekli vatandaş Hüseyin Ulubaba, “Ben emekliyim. Emekli maaşının ne kadar olduğunu biliyorsunuz. Her şey çok pahalı. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. En ucuz kahvaltılık avokado, onu aldım. Her yere baktım 35-40 TL. Bir yere baktım 20 TL onu aldım. Yarım kilo da peynir aldım. Başka bir şeye gücüm yetmiyor. Bir de evim kira. Ev kiraları çok kötü. Ağzını açan 15 diyor. Benim maaşım 10 bin TL, nasıl 15 bin TL vereceğim? Allah’tan ev sahibim çok Müslüman bir insan, 2 bin TL’ye oturuyorum ve 22 senelik kiracısıyım. Fakat seneye kentsel dönüşüme girecek, ben o zamanı düşünüyorum. Allah emeklilere yardım etsin. Yerel seçimde Ankara’da olsam Mansur Yavaş’a oy verirdim, İstanbul’da olsam Ekrem İmamoğlu’na oy verirdim ama Alanya’da emekliye öyle bir yardım yok. Ben görmedim duymadım.” şeklinde konuştu.

‘YİYECEKLERİN YÜZÜNE BAKIYORUZ’

Her şeyin fiyatının çok yüksek olduğunu söyleyen emekli İsmail Tığılı, “Vaziyeti görüyorsunuz. Para var mı ki alacağız emekliler olarak? Yiyeceklerin yüzüne bakıyoruz ancak. Akşam tekrar gelip ucuzlar mı diye ona bakacağız. Geçen gün yolda Trabzon ekmeği alayım dedim, 3 ekmek 200 TL. Her şey çok pahalı.” dedi.

‘HER ŞEY ÇOK PAHALI’

Pahalılıktan dolayı çok az şey alabildiklerini söyleyen Fatma Coşkun ise “Paramız olsaydı bir sürü şey alacaktık ama hiçbir şey alamadık. Birer kilo domates, birer kilo havuç, biraz da yeşillik aldık gidiyoruz. Başka bir şey alamadık. Her şey gerçekten çok pahalı, hiçbir şey alamıyoruz. Her şeyin fiyatına baktık, 30-40 TL’den aşağı hiçbir şey yok. İnsanın her şeyi ister değil mi ama hiçbir şey alamadık.” dedi. (Gülser YİĞİT)