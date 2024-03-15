Alanyalı esnafa müjde: 750.000 TL nakit! Hem de kefilsiz şartsız

Alanyalı esnaf ve sanatkarlar için devlet destekleri devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan 750.000 TL’ye kadar olan kefilsiz ve şartsız destek ödemesi, işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir fırsat sunuyor. Bu destekten yararlanmak isteyen esnafların, başvuru sürecini kaçırmamaları gerekiyor.
DESTEK ÖDEMESİ VE BAŞVURU ŞARTLARI
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sağladığı destek ödemesi, esnafların işletme sermayesini güçlendirmek ve ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla veriliyor. Başvurular Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla yapılıyor ve şartlar oldukça esnek. Başvuru yapacak esnafların belirli bir gelir veya kefil şartı aranmıyor.
ESNAF KREDİSİ VE BÜYÜME FIRSATLARI
Bu destek ödemesiyle birlikte, esnafların işyeri büyütme ve geliştirme imkanları da artıyor. Düşük faizli esnaf kredileri ve kolay ödeme koşulları sayesinde işyerleri daha fazla iş hacmi yaratabilir ve istihdama katkı sağlayabilirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu destekleriyle ekonomik büyüme ve istihdam artışı hedefleniyor.
ESNAF KREDİSİ BAŞVURULARI VE ÖDEME YÖNTEMLERİ
Esnaf Kefalet Kooperatifleri üzerinden yapılan başvuruların olumlu sonuçlanması halinde, destek ödemeleri Halkbank aracılığıyla gerçekleştirilecek. En düşük faiz oranlarıyla yapılan aylık ödemeler, Halkbank firmalar hesapları üzerinden mobil uygulama veya şubelerden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek. Başvuru sürecinde yaşanabilecek detaylar ve ödeme yöntemleri için esnafların Esnaf Kefalet Kooperatifleri ile iletişime geçmeleri önemli.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.