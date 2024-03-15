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Alanya Belediyesi Adayı Dr. Tahsin Biner iftar davetinde vatandaşlarla buluştu

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Zafer Partisi'nin Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, dün akşam düzenlediği iftar davetiyle destekçilerine ev sahipliği yaptı. Geleneksel toplu konuşmaların aksine, Biner, her bir davetliyi kapıda karşılayarak, bireysel sohbetler gerçekleştirdi

Alanya Belediyesi Adayı Dr. Tahsin Biner iftar davetinde vatandaşlarla buluştu mask
Alanya Belediyesi Adayı Dr. Tahsin Biner iftar davetinde vatandaşlarla buluştu
Alanya Belediyesi Adayı Dr. Tahsin Biner iftar davetinde vatandaşlarla buluştu
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"BİRLİKTE Daha Güçlüyüz" sloganıyla seçim kampanyasına hız veren Biner, iftar davetinde yaptığı konuşmada, " Gün geçtikçe büyüyor, Alanya'nın her köşesine ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle sosyal medya üzerinden herkese geri dönüş yaparak, sürekli iletişim halinde kalıyoruz" dedi. Dr. Biner, kampanya sürecinde teknolojinin ve kişisel ilişkilerin gücüne vurgu yaparak, Alanya halkı ile arasındaki bağı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Alanya'nın farklı kesimlerinden destekçilerini ağırlayan Dr. Biner'in bu özel gecesi, adayın seçmenleriyle olan bağını pekiştirdi. Biner, Alanya'yı kucaklayan bir yönetim anlayışıyla yola çıktıklarını ve herkese ulaşmanın, bu hedefe ulaşmanın anahtarı olduğunu ifade etti. (Zafer Partisi/BÜLTEN)
# Bir, Alanya, GÜN, ifade, etti, Sosyal, seçim

15 Mar 2024 - 14:40 - Gündem

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