Alanya Belediyesi Adayı Dr. Tahsin Biner iftar davetinde vatandaşlarla buluştu

"BİRLİKTE Daha Güçlüyüz" sloganıyla seçim kampanyasına hız veren Biner, iftar davetinde yaptığı konuşmada, " Gün geçtikçe büyüyor, Alanya'nın her köşesine ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle sosyal medya üzerinden herkese geri dönüş yaparak, sürekli iletişim halinde kalıyoruz" dedi. Dr. Biner, kampanya sürecinde teknolojinin ve kişisel ilişkilerin gücüne vurgu yaparak, Alanya halkı ile arasındaki bağı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Alanya'nın farklı kesimlerinden destekçilerini ağırlayan Dr. Biner'in bu özel gecesi, adayın seçmenleriyle olan bağını pekiştirdi. Biner, Alanya'yı kucaklayan bir yönetim anlayışıyla yola çıktıklarını ve herkese ulaşmanın, bu hedefe ulaşmanın anahtarı olduğunu ifade etti. (Zafer Partisi/BÜLTEN)