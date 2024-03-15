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Alanya'da sevilen isim kalbine yenik düştü! İftarda yemek dağıtıyordu...

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Antalya BŞB Alanya Aşevi Müdürlüğü çalışanı Uğur Söğüt geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Alanya'da sevilen isim kalbine yenik düştü! İftarda yemek dağıtıyordu... mask
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Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi (BŞB) Alanya Aşevi Müdürlüğü'nde personel olan Uğur Söğüt (52) dün iftar saatinde aşevinde yemek dağıtıyordu. Söğüt bu esnada ani bir kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağırılan 112 acil yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Söğüt, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınları tarafından çok sevilen bir isim olarak tanınan Söğüt'ün 52 yaşındaki ani vefatı ailesini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. 
# Bir, Antalya, Alanya, acil

15 Mar 2024 - 14:32 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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