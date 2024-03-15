Antalya'da fuhuş operasyonu: “Çekmeyin. Esnafız, çikolata satıyoruz”

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu 7 kadını fuhşa zorladıkları tespit edilen çeteyi 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. 12 Martta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. İ.A., S.Y., M.Y., M.Ö., G.D., M.T. ve D.T.K. gözaltına alındı.

FUHUŞ İÇİN GELENLERİN ÇETELESİNİ TUTMUŞLAR

Hem şüphelilerin evlerinde hem de fuhuş yaptırılan adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital doküman, bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin fuhuş için gelen kişilerden aldıkları paraları ve kişisel bilgilerin yazılı olduğu not defterlerine de incelenmek üzere el konuldu.

KİRALIK YA DA SATILIK ARAÇ VAR MI

Fuhuş için gelenlerden referans talep eden, sadece daha önce müşterisi olanların referans olduğu kişiler ile kadınları görüştüren şüphelilerin, yasal dinlemeye takılmamak için şifreli konuştukları belirlendi. Şüphelilerin, müşterileriyle kısa süreli görüşmeler için Kiralık araç var mı?, uzun süreli görüşmeler için de Satılık araç var mı? şeklinde şifreli konuştukları bildirildi.

7 ŞÜPHELİDEN 2Sİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. M.T. ve D.T.K. ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, diğerleri insan ticareti ve fuhşa teşvik, aracılık ile yer temini suçlarından adliyeye sevk edildi. Sevk işlemi sırasında şüphelilerden S.Y., kendilerini görüntüleyen gazetecilere Çekmeyin kardeşim çocuğumuz var. Esnafız, çikolata satıyoruz dedi. Şüphelilerden birinin ayrıca 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderildi.

Kaynak: DHA