- Asayiş

Antalya'da fuhuş operasyonu: “Çekmeyin. Esnafız, çikolata satıyoruz”

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'da yabancı uyruklu 7 kadını fuhşa zorlamaktan gözaltına alınan şüphelilerin, dinlemeye takılmamak için Kiralık ya da satılık araç var mı? şeklinde şifreli konuştukları, fuhuş için gelenlerden de referans istedikleri ortaya çıktı. 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken, S.Y. gazetecilere “Çekmeyin. Esnafız, çikolata satıyoruz” dedi.

Antalya'da fuhuş operasyonu: “Çekmeyin. Esnafız, çikolata satıyoruz” mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu 7 kadını fuhşa zorladıkları tespit edilen çeteyi 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. 12 Martta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. İ.A., S.Y., M.Y., M.Ö., G.D., M.T. ve D.T.K. gözaltına alındı.

FUHUŞ İÇİN GELENLERİN ÇETELESİNİ TUTMUŞLAR

Hem şüphelilerin evlerinde hem de fuhuş yaptırılan adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital doküman, bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin fuhuş için gelen kişilerden aldıkları paraları ve kişisel bilgilerin yazılı olduğu not defterlerine de incelenmek üzere el konuldu.

KİRALIK YA DA SATILIK ARAÇ VAR MI

Fuhuş için gelenlerden referans talep eden, sadece daha önce müşterisi olanların referans olduğu kişiler ile kadınları görüştüren şüphelilerin, yasal dinlemeye takılmamak için şifreli konuştukları belirlendi. Şüphelilerin, müşterileriyle kısa süreli görüşmeler için Kiralık araç var mı?, uzun süreli görüşmeler için de Satılık araç var mı? şeklinde şifreli konuştukları bildirildi.

7 ŞÜPHELİDEN 2Sİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. M.T. ve D.T.K. ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, diğerleri insan ticareti ve fuhşa teşvik, aracılık ile yer temini suçlarından adliyeye sevk edildi. Sevk işlemi sırasında şüphelilerden S.Y., kendilerini görüntüleyen gazetecilere Çekmeyin kardeşim çocuğumuz var. Esnafız, çikolata satıyoruz dedi. Şüphelilerden birinin ayrıca 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderildi. 

Kaynak: DHA

# Yer, Bir, Gelen, Antalya, araç

15 Mar 2024 - 13:53 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Partinin İl Başkanı trafik kazası geçirdi mask
Partinin İl Başkanı trafik kazası geçirdi
İş makinesi, halk pazarında dehşeti yaşattı mask
İş makinesi, halk pazarında dehşeti yaşattı
Günlerdir aranıyordu; ağaca asılı halde bulundu mask
Günlerdir aranıyordu; ağaca asılı halde bulundu
Son dakika! Raylara kendini atarak hayatına son verdi mask
Son dakika! Raylara kendini atarak hayatına son verdi
Dehşet olay! Eski sevgilisi 17 yaşındaki genç kızı öldürdü; ardından intihar etti mask
Dehşet olay! Eski sevgilisi 17 yaşındaki genç kızı öldürdü; ardından intihar etti
Alanya’da bunalıma giren kişi canına kıydı mask
Alanya’da bunalıma giren kişi canına kıydı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber