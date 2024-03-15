15 Mar 2024 - 13:43- Ekonomi G:

Alanya'da alarm zilleri çalıyor! Konut satışlarında düşüş durdurulamıyor

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Alanya'da bir süredir devam eden konut satışlarındaki düşüş trendi geçtiğimiz ay da devam etti.

Alanya'da alarm zilleri çalıyor! Konut satışlarında düşüş durdurulamıyor mask
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TÜİK'in 2024 yılı Şubat ayında gerçekleşen konut satış rakamlarına göre bir süredir Alanya'da devam eden konut satışlarındaki düşüş trendi sürüyor. Verilere göre, Şubat ayında bin 357 konut satışı görülen Alanya'da yabancıya yönelik konut satış sayısı da 456 olarak kaydedildi.

GAZİPAŞA'DA ARTIŞ VAR

Verilere göre, Alanya'da Ocak bin 657 olan konut satış sayısı Şubat ayında bin 357'ye düştü. Gazipaşa'da ise Şubat ayında konut satış sayısı yüzde 177 artarak 61'den 169'a yükseldi. Geçtiğimiz yılda yani 2023'te ise Ocak ve Şubat ayında Alanya'da toplamda 3 bin 600 konut satılırken Gazipaşa'da 195 konut satışı gerçekleşmişti. 2024 yılı aynı periyot içinde Alanya'da 3 bin 4 konut satılırken Gazipaşa'da 230 konut satışı gerçekleşti. 
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15 Mar 2024 - 13:43 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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