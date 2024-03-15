1.2 milyon kişi emekli oluyor: SGK'dan prim günü eksik olanlara müjde

1. Sigortalı Annelerin Erken Emeklilik Yolu: Çocuklardan Ek Prim
Kadın sigortalılar için önemli bir fırsat, çocukları üzerinden ek prim kazanma imkanıdır. Sigortalı anneler, 3 çocuğa kadar yapacakları borçlanma ile 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl ek prim ödeyerek erken emeklilik hakkı elde edebilirler. Ancak, çocukların sigorta başlangıcından önce doğmuş olması önemli bir detaydır.
2. Malulen Emeklilik: Sürekli Rahatsızlıkta Özel Hak
Sürekli sağlık sorunu veya engeli bulunan bireylere tanınan malulen emeklilik hakkı, iş gücünün kaybedilmesine dayanır. En az %40 iş göremezlik oranı aranır ve 3600 ila 4680 gün arasında prim ödeme şartı bulunur.
3. Malulen Emeklilik: İş Gücü Kaybında Özel Hak
İş kazaları veya sağlık sorunları sonucu iş gücünün en az %60’ını kaybedenler için malulen emeklilik hakkı verilir. En az 1800 gün prim ödeme şartına bağlıdır.
4. Erken Emeklilik İmkanları: Prim ve Yaş Şartlarına Göre
1999 öncesi sigorta girişi olanlar için erken emeklilik hakkı, 3600 gün prim ödemesi ve 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlama şartına bağlıdır. Bu, genellikle kısmi emeklilik olarak adlandırılır ve özel bir fırsat sunar. Farklı durumlar, emeklilik hakkı kazanmak için çeşitli yollar ve şartlar içerir. Her biri, belirli koşulları sağlayan sigortalılara erken veya özel emeklilik fırsatı sunar. Bu fırsatlar, emeklilik sürecinde dikkate alınması gereken önemli seçenekler arasında yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.