- Ekonomi

İki besin için uyardı: Zehir saçıyor, bir tane bile yemedim

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Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, severek tüketilen kuruyemiş hakkında dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yurt dışından gelen besinlerin üzerine sıkılan bromür gazının adeta zehir saçtığını ifade eden Karatay, "Brezilya cevizi ve kaju çok tehlikeli. Ben daha bir tane yememişimdir." dedi.

İki besin için uyardı: Zehir saçıyor, bir tane bile yemedim mask
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Sağlıklı yaşam hakkında yapığı uyarılarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay kaju hakkında yaptığı uyarısıyla dikkat çekti. Bugüne kadar bir tane bile kaju yemediğini dile getiren Karatay, yurt dışından gelen ürünlere bromür gazı püskürtülmesi nedeniyle oldukça tehlikeli olduğunu söyledi. Karatay, vatandaşlara yerel ve mevsiminde tüketimi önerdi.

"BİR TANE BİLE YEMEDİM"

Yurt dışından gelen ürünlerin üzerine küf oluşmasını engellemek için bromür gazı sıkıldığını ifade eden Canan Karatay, bunun oldukça tehlikeli olduğunu belirtti.

Mevsiminde ve yerel tüketimin daha sağlıklı olduğunun altını çizen Karatay, "Onun için mümkün olduğu kadar her tükettiğimizi yerel olarak ve mevsiminde tüketelim" dedi.

Ünlü profesör kajunun da zehir saçtığını ve bu güne kadar bir tane bile kaju yemediğini söyledi. Konuya dair uyarılarda bulunan Karatay, "Brezilya cevizi çok tehlikeli. Kaju dedikleri o da çok tehlikeli hep yurtdışından geliyor. Dışarıdan geldiği için ilaçlı hepsi tabii ki de çok tehlikeli. Ben daha bir tane yememişimdir. Fındık fıstık varken niye onu yiyeyim? Ceviz varken memleketimde niye onu yiyeyim…" dedi.

Kaynak: Karar

# ifade, Bir, Gelen

15 Mar 2024 - 12:31 - Ekonomi

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