Rubi Platinum'a Çevre Ödülü

Jüri değerlendirmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi – BÜÇEM ve Doğa Koruma Merkezi’nden oluşan uzmanlar tarafından yapıldı.

Türkiye’de bu ödülü alan ilk 5 Otel içerisinde bulunan Rubi Platinum Spa Resort&Suites 2023 yılı boyunca denizlerin ve kıyıların korunmasına sürdürülebilir çevrenin oluşturulmasına ‘Çevreci Otel’ olma bilinci ile bu ödülü almaya hak kazanmıştır.

2023 Yılı En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülleri kapsamında Alanya Belediyesi 4. kez ödül alırken, Mavi Bayrak Programını başarı ile sürdüren Rubi Platinum Spa Resort&Suites de bu yıl ilk kez tesis plajı kategorisinde ‘En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri 2023 Ödülü’ne layık görüldü. Böylece Alanya olarak 2 çevre ödülü almaya hak kazanıldı. Bunun yanı sıra Mavi Bayrak Programı kapsamında çevre, eğitim ve bilinçlendirme etkinliklerine dair sunduğu dosya ve etkinlik kapsamı açısından başarılı bulunan Rubi Platinum Spa Resort&Suites, Alanya’da ödül alan ilk tesis (otel) plajı olma özelliğine sahip oldu.