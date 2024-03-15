Dün Oba-Çıplaklı Seçmen İletişim Merkezi’ni açan ve binlerce vatandaşı iftar sofrasında bir araya getiren Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 16 Mart Cumartesi günü (yarın) Mahmutlar Barbaros Caddesi üzerinde düzenlenecek Mahmut İftar Programı ve Mahmutlar Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışına tüm Alanya halkını davet etti. Saat 19.07’deki iftar programının ardından 19.45’te Mahmutlar Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışının yapılacağını söyleyen Başkan Yücel, “Birlik beraberliğimizin pekişmesi, kardeşlik duygularımızın geliştirilmesi maksadıyla düzenlediğimiz iftarımıza ve ardından gerçekleştireceğimiz Mahmutlar Seçmen İletişim Merkezimizin açılışına tüm kıymetli Alanya halkını bekleriz” dedi.
15 Mar 2024 - 12:10- Gündem Güncelleme:
Başkan Yücel’den Mahmutlar halkına iftar ve açılış daveti
Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 16 Mart Cumartesi günü (yarın) Mahmutlar’da düzenlenecek iftar programı ve akabinde gerçekleşecek Mahmutlar Seçmen İletişim Merkezi açılışına tüm vatandaşları davet etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.