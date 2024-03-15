Başkan Yücel’den Mahmutlar halkına iftar ve açılış daveti

Dün Oba-Çıplaklı Seçmen İletişim Merkezi’ni açan ve binlerce vatandaşı iftar sofrasında bir araya getiren Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 16 Mart Cumartesi günü (yarın) Mahmutlar Barbaros Caddesi üzerinde düzenlenecek Mahmut İftar Programı ve Mahmutlar Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışına tüm Alanya halkını davet etti. Saat 19.07’deki iftar programının ardından 19.45’te Mahmutlar Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışının yapılacağını söyleyen Başkan Yücel, “Birlik beraberliğimizin pekişmesi, kardeşlik duygularımızın geliştirilmesi maksadıyla düzenlediğimiz iftarımıza ve ardından gerçekleştireceğimiz Mahmutlar Seçmen İletişim Merkezimizin açılışına tüm kıymetli Alanya halkını bekleriz” dedi.