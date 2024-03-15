Özçelik hayvanseverlerle buluştu

SAHA çalışmalarının yanı sıra salon toplantılarını da sürdürerek, her kesimden vatandaşların şikâyet ve önerilerine kulak veren CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Corner Kafe’de akşam saat 20.00’de düzenlenen etkinlikte, bir grup hayvansever ve hayvan hakları savunucusu vatandaşlarla bir araya geldi. Katılımcı bazı vatandaşların kedi ve köpeklerini yanlarında getirmeleri, renkli görüntülere sahne oldu. Kendisinin de bir hayvansever olduğunu belirten Özçelik, hayatı paylaştığımız hayvanları “can dostlarımız” diyerek nitelendirdi. Özçelik, Alanya’yı geleceğe taşıyacak ve herkesin hayatına dokunacak projelerinde patili dostları unutmadıklarını söyledi. Kısa bir konuşma yapan Özçelik, mikrofonu katılımcılara uzatarak, talep ve sorunlarını dinlerken, yöneltilen soruları samimiyetle yanıtladı.

‘BELEDİYEDE MUHATAP BULAMIYORUZ’

Etkinlikte söz alan bir kadın hayvansever, vahşice katledilen “Eros” adlı kediyle ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşım yapıp, üzüntülerini dile getiren sayılı siyasetçiler arasında yer aldığı için Özçelik’e, hayvanlara yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmesinden ötürü teşekkür etti. Kadın hayvansever, sokak hayvanları sorununun negatif bir konu olduğunu ve her geçen gün büyüdüğünü belirterek, “Alanya Belediyesi’nde muhatap bulamıyoruz, biz gönüllülerle çalışmaya ters bakıyorlar. Özellikle kısırlaştırma konusunda çok büyük sıkıntılar var. Kısırlaştırılıp küpe takılan hayvanların kulakları kesiliyor. Kulak kesme olayı artık sona ermeli. Sokak hayvanları için doğal ortamlara bıraktığımız kulübeler çalınıyor. Ayrıca barınağa getirilen hayvanlar için aktif bir sosyal medya hesabı açılmalı ve tüm bilgileri tek tek yer almalı. Hayvanları sahiplendirme kültürü oluşturulmalıdır. Bunun yanında şiddet olaylarına karşı Hayvan İhbar Hattı açılmalı. Hayvanları korumak için gönüllülere eğitim verilmesini istiyoruz. Havai fişekler yasaklanmalı ve eğlence adı altında hayvanlara eziyet edilen hiçbir etkinliğe izin verilmemelidir” dedi. Bir diğer hayvansever ise, en kötü yönetilen barınağın Alanya’da olduğunu ifade ederek, veteriner personelinin sayı olarak yetersizliğine vurgu yaptı. Bir hayvansever de, hayvan barınağının çöp konteynerinden kartal, kuş ve kedi ölüleri çıktığını iddia etti. Toplantıda hayvanseverler, Özçelik’e, 35 sayfadan oluşan toplam 24 maddelik bir rapor sundu.

DOĞAL YAŞAM PARKI YAPILACAK

Hayvan haklarının önemine değinen ve can dostlara karşı uygulanan şiddetlerin asla tasvip edilemeyeceğini kaydeden Osman Tarık Özçelik, konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Doğayı ve kenti birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının sağlıklı bir ortama kavuşması temel önceliğimizdir. Bu amaçla halen ilkel koşullarda barınaklarda muhafaza edilen hayvanların daha geniş alanlarda, doğal, çevre koşullarına uygun olarak tasarlanmış ve onlara rehabilitasyon ile yaşam imkanları sağlayan Doğal Yaşam Parkını hayata geçireceğiz. Bu projeyi de hayvan dostu paydaşlarımız ve Sivil Toplum Örgütlerimizle beraber gerçekleştireceğiz. Şehrimizde, hem insanlarımızın hem de diğer canlıların mutluluğunu ön planda tutan bir kent anlayışını yerleştireceğiz. Bu sayede Alanya mutlu canlıların bir arada ve huzur içinde yaşadığı bir kent olacak” dedi. (CHP/ BÜLTEN)