- Ekonomi

Merkez Bankası yıl sonunu tahminini güncelledi

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Merkez Bankası Mart ayı piyasa katılımcıları anketini yayımlandı. Son rakamlara göre; yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki ankette yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19'a yükseldi. Faiz beklentisi, yüzde 45’den yüzde 42,82’ye yükseldi. Dolar kuru beklentisi ise bu anket döneminde 40,53 TL’ye düzeyinde oldu.

Merkez Bankası yıl sonunu tahminini güncelledi mask
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcının yanıtlarından oluşan Mart ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.

DOLARI/TL BEKLENTİSİ 40,53 TL OLDU

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Karar

# Mart, yüzde, Bir, merkez, türkiye

15 Mar 2024 - 10:34 - Ekonomi

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