O banka herkesi ev sahibi yapmaya yemin etti! 1.20 faizle uzun vadeli konut kredisi desteği! Başvurular başladı

Ev sahibi olmak isteyenlerin konut kredisi alma sürecinde dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Maliyetlerdeki en küçük değişikliklerin bile toplam maliyetleri önemli ölçüde etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, bankaların sunduğu maliyetleri dikkatlice inceleyip hesaplamalarını buna göre yapmaları önem taşır.

Vakıfbank, konut kredisi almak isteyen müşterilerine aylık yüzde 3,79 faiz oranıyla hizmet veriyor. Bu doğrultuda yapılan maliyet hesaplamasına göre, 1,2 milyon TL tutarındaki konut kredisi için 120 ay vadeli olarak ödeme planı oluşturuldu. Buna göre müşteriler, aylık 46.009 TL taksit ödeyecekler. 10 yıl boyunca düzenli taksit ödemeleri durumunda ise toplamda 5.5 milyon TL geri ödeme yapmış olacaklar. Bu kapsamda, Vakıfbank’ın sunduğu uygun faiz oranlarıyla ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunulmuş olacak.