Survivor'da şok eleme: Sevinç gösterileri olay oldu

Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Oynanan düelloların ardından Berna ile Gizem adını sildirirken final Aysu ve Pınar'a kaldı. Kıyasıya rekabet eden Aysu ve Pınar arasında kazanan belli oldu. Survivor All Star'a veda eden isim Pınar oldu.
Pınar'ın elendiği anlarda Seda'nın gülmesi dikkatlerden kaçmazken yarışmaya onunla ettiği kavga yüzünden veda eden Sema Aydemir'in tepkisi gündem oldu.
HALAY ÇEKTİ
Pınar'ın elendiğini duyan Sema Aydemir kamera karşısına geçip sevinçten halay çekti.
Sema Aydemir'in o anlarına; 'Sonunda nefes aldı', 'Rahatlama geldi' gibi yorumlar yapıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.