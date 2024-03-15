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Survivor'da şok eleme: Sevinç gösterileri olay oldu

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Survivor All Star'ın son bölümünde Berna, Pınar, Gizem ve Aysu arasında eleme düellosu gerçekleşti. Aysu ile sona kalan Pınar ise Survivor'a veda eden isim oldu. Pınar Saka'nın vedası en çok Seda'yı sevindirirken Sema Aydemir'in de sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Survivor'da şok eleme: Sevinç gösterileri olay oldu mask
Survivor'da şok eleme: Sevinç gösterileri olay oldu
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Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Oynanan düelloların ardından Berna ile Gizem adını sildirirken final Aysu ve Pınar'a kaldı. Kıyasıya rekabet eden Aysu ve Pınar arasında kazanan belli oldu. Survivor All Star'a veda eden isim Pınar oldu.

Pınar'ın elendiği anlarda Seda'nın gülmesi dikkatlerden kaçmazken yarışmaya onunla ettiği kavga yüzünden veda eden Sema Aydemir'in tepkisi gündem oldu.

HALAY ÇEKTİ

Pınar'ın elendiğini duyan Sema Aydemir kamera karşısına geçip sevinçten halay çekti.

Sema Aydemir'in o anlarına; 'Sonunda nefes aldı', 'Rahatlama geldi' gibi yorumlar yapıldı.
# Survivor

15 Mar 2024 - 09:59 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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