SGK'dan ceza yağmuru: Sadece günümüz değil geriye doğru da inceleme başlattılar

SGK’nın 2024 Strateji Planı’nda sigortalı işçi çalıştıran, sigorta yapmayan veya yapılan sigortalarda primleri eksik yatıran işyerlerinin ve kendini sigortalı gösteren sahte çalışanların tespitine yönelik önemli çalışmalar yer alıyor.

2024-2028 Stratejik Planı’nda öngörülen denetim ve kontroller, birçok işyeri ve çalışan için ciddi sıkıntılara neden olabilir.

SGK’nın geçen yıl gerçekleştirdiği denetimler sonucunda 112 bin 302 iş yerinin kayıt dışı olduğu tespit edilmişti. Bu durum, SGK’nın denetimlerini artırma kararı almasına neden oldu.

Yapılacak olan incelemelerle birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 105 bin iş yerinin ve 700 bin kişinin kayıt altına alınması hedefleniyor.

2023 yılında SGK tarafından değerlendirilen şikayetler ve yapılan incelemeler sonucunda toplamda 774 bin 258 kişinin sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edilmişti. Bu rakamın 5 yıl içinde daha da artması bekleniyor.

SGK’nın bu inceleme çalışmasıyla yasal bir işte çalışan ancak bildirilmeyen veya eksik bildirilen işçilerin sayısının azalması hedefleniyor. Ülkemizde birçok şirket, işçilerini bildirmiyor, bildiriyor ancak eksik gün sayısı gösteriyor veya sigorta primlerini eksik yatırıyor. Bu durum hem SGK’nın gelirlerini azaltıyor hem de işçilerin uzun vadede emeklilik hakkına kavuşmasını engelliyor. Bu nedenle SGK, kayıt dışı istihdamla mücadelede kararlı bir şekilde hareket ediyor.