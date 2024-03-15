15 Mar 2024 - 09:37 - Dünya

Nöbet tutan askere taciz: Sosyal medya yıkılıyor

Bir grup Amerikalı turist, Buckingham Sarayı'nın önünde nöbet tutan askerlerle dalga geçerek o anları TikTok'tan paylaştı. Kraliyet Muhafızı olarak bilinen askerlerle dalga geçen kadınları görüntülerde bir polis memurunun uyardığı görüldü. O anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.