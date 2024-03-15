Londra gezisi sırasında bir grup Amerikalı turist Buckingham Sarayı'nın önünde nöbet tutan Kraliyet Muhafızı bir askeri i taciz ederken görüldükten sonra bir polis memuru tarafından cezalandırıldı.
- Dünya
Nöbet tutan askere taciz: Sosyal medya yıkılıyor
Bir grup Amerikalı turist, Buckingham Sarayı'nın önünde nöbet tutan askerlerle dalga geçerek o anları TikTok'tan paylaştı. Kraliyet Muhafızı olarak bilinen askerlerle dalga geçen kadınları görüntülerde bir polis memurunun uyardığı görüldü. O anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.