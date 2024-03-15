Böylesi görülmedi! Marca'dan Arda Güler'e büyük onur

Arda Güler, Avrupa futbolunda ses getirmeye devam ediyor. Sezon başından bu yana Real Madrid'de istediği süreleri bulmakta zorlanan 19 yaşındaki yıldız, geçen hafta oynanan Celta Vigo maçında fileleri havalandırarak şansızlığını kırdı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, kalan maçlarda Arda'ya daha fazla şans vermesi bekleniyor.
Celta Vigo filelerine kaydettiği golle adından söz ettiren Arda Güler, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca tarafından onurlandırıldı. Marca, Real Madrid tarihinin 416. golünü kaydeden Arda'yı 1. sayfasından okuyucularıyla buluşturdu. Madrid'de gol sevinci yaşayan 415 futbolcunun sadece isimleri yazılırken; milli yıldızımız kendi fotoğrafıyla sayfada yer aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.