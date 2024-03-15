Böylesi görülmedi! Marca'dan Arda Güler'e büyük onur

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Arda Güler, Avrupa futbolunda ses getirmeye devam ediyor. Sezon başından bu yana Real Madrid'de istediği süreleri bulmakta zorlanan 19 yaşındaki yıldız, geçen hafta oynanan Celta Vigo maçında fileleri havalandırarak şansızlığını kırdı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, kalan maçlarda Arda'ya daha fazla şans vermesi bekleniyor.

Celta Vigo filelerine kaydettiği golle adından söz ettiren Arda Güler, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca tarafından onurlandırıldı. Marca, Real Madrid tarihinin 416. golünü kaydeden Arda'yı 1. sayfasından okuyucularıyla buluşturdu. Madrid'de gol sevinci yaşayan 415 futbolcunun sadece isimleri yazılırken; milli yıldızımız kendi fotoğrafıyla sayfada yer aldı.