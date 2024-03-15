- Asayiş

Partinin İl Başkanı trafik kazası geçirdi

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Maltepe'de, alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil, içinde Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın da bulunduğu cipe çarptı. Kazada, şans eseri yaralanan olmazken, alkollü sürücü polis merkezine götürüldü.

Partinin İl Başkanı trafik kazası geçirdi mask
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İstanbul'un Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, saat 02.15 sıralarında bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, Deniz Güner'in kontrolündeki otomobil, U dönüşünün yasak olduğu tabelalar ile belirtilen yolda, U dönüşü yaptığı sırada, Samet Eren'in kullandığı ve içinde Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın bulunduğu cip ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, trafik ışığı direğine vurup takla attı. Meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından sürücülere uyguladığı alkol testinde, otomobil sürücüsü Deniz Güner'in 1.02 promil alkollü olduğu tespit edildi. Güner, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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15 Mar 2024 - 08:48 - Asayiş

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