15 Mar 2024 - 08:26- Gündem G:

Tüm yurtta yağış alarmı! Kar geri dönüyor

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Meteoroloji'nin güncel değerlendirmelerine göre; Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt geneli yağışlı olacak. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Tüm yurtta yağış alarmı! Kar geri dönüyor mask
Tüm yurtta yağış alarmı! Kar geri dönüyor
Tüm yurtta yağış alarmı! Kar geri dönüyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI
Yarın yurt genelinde 1-3 derece azalması beklenen sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI
Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Tüm yurtta yağış alarmı! Kar geri dönüyor
Tüm yurtta yağış alarmı! Kar geri dönüyor
Tüm yurtta yağış alarmı! Kar geri dönüyor
Tüm yurtta yağış alarmı! Kar geri dönüyor
Tüm yurtta yağış alarmı! Kar geri dönüyor

# sağanak, Hava, devam, meteoroloji, rüzgar, Hatay

15 Mar 2024 - 08:26 - Gündem

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