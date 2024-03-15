Elektrik ve doğalgaza korkutan zam

Her geçen gün artış gösteren enflasyon ile beraber zamlarda gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası ise zamları engellemek amacıyla faiz artırımı ve sıkılaştırma adımlarını atıyor. Ancak enflasyon artışının devam etmesi sebebiyle ise zam beklentilerini de beraberinde getirdi.
Elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni yılda bir zam yapılmamıştı. Ancak son zamanlarda enflasyon artışı ile beraber gözler bir zam gelir mi? sorusuna odaklandı. Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu, zam için tarih vererek açıkladı.
MURATOĞLU: ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMMI İNANILMAZ OLACAK
Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçim sonrası gerçek enflasyon yorumuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Muratoğlu, “1 Nisan'da simit, elektrik ve doğalgaz zammı inanılmaz olacak. Merkez Bankası zaten söyledi. Haliyle elektrikle doğalgaz ve üretimin ana girdileri artarsa bütün üretim fiyatları artacak” dedi.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.