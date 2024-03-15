- Ekonomi

Elektrik ve doğalgaza korkutan zam

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Ünlü ekonomist tarih vererek elektrik ve doğalgaz faturalarına inanılmaz zammı duyurdu.

Elektrik ve doğalgaza korkutan zam mask
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Her geçen gün artış gösteren enflasyon ile beraber zamlarda gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası ise zamları engellemek amacıyla faiz artırımı ve sıkılaştırma adımlarını atıyor. Ancak enflasyon artışının devam etmesi sebebiyle ise zam beklentilerini de beraberinde getirdi.

Elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni yılda bir zam yapılmamıştı. Ancak son zamanlarda enflasyon artışı ile beraber gözler bir zam gelir mi? sorusuna odaklandı. Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu, zam için tarih vererek açıkladı.

MURATOĞLU: ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMMI İNANILMAZ OLACAK

Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçim sonrası gerçek enflasyon yorumuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Muratoğlu, “1 Nisan'da simit, elektrik ve doğalgaz zammı inanılmaz olacak. Merkez Bankası zaten söyledi. Haliyle elektrikle doğalgaz ve üretimin ana girdileri artarsa bütün üretim fiyatları artacak” dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber

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15 Mar 2024 - 03:23 - Ekonomi

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