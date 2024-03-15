Devlet harekete geçti: Tüm kiracılar artık bunu yapmak zorunda!

Gelir İdaresi Başkanlığı, mülk sahipleri ile kiracıların kira gelirlerini karşılaştırarak vergi kayıplarını önlemeyi hedefleyen bir çağrı başlattı.

Kiracıların vergi beyanlarını yapabilmeleri için dijital vergi dairesi üzerinden bir form sunuluyor.

Bu form aracılığıyla kiracılar, kira ile ilgili bilgileri kolayca doldurarak vergi dairesine bildirimde bulunabilecekler.

Gelir İdaresi yetkilileri, kiracıların vergi beyanını yapmamaları durumunda cezai yaptırımlarla karşılaşabileceklerini vurgulandı.

Bu nedenle, kiracıların bu çağrıya uymaları ve bildirimlerini zamanında yapmaları önem arz ediyor.

Gelir İdaresi, kiracılara yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmüyor.

Potansiyel kiracıların adresleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ve TÜİK istatistikleri gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerle belirleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, kiracıların vergi bildirimlerini doğru ve eksiksiz şekilde yapabilmelerine yardımcı olmak amacıyla görüşme mektupları ile kiracılara destek sağlamakta ve aynı zamanda dijital platformlar aracılığıyla bildirim yapma imkanı sunmaktadır.

Kiracıların vergi bildirimlerini gerçekleştirebilmeleri için Dijital Vergi Dairesi’ne kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak "Kira Bildirim Formu"nu doldurabilecekleri belirtiliyor.

Bu formda kiracıya, mülk sahibine ve taşınmazla ilgili bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor.

Kaynak: Kamu Son Haber