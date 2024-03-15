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SGK uzmanından emeklilere kritik tüyo: "Bu seviyelerde olacak"

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SGK Uzmanı İsmail Sevinç, en düşük emekli maaşlarına yapılacak zammı tarih vererek açıkladı.

SGK uzmanından emeklilere kritik tüyo: "Bu seviyelerde olacak" mask
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Aralık ayında emeklilere yüzde 49.25'lik zam yapılarak en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ye yükseldi.

Emekli aylıklarına yapılan zam 2024 üçüncü ayında enflasyona yenik düşmeye başladı.

Emekliler hükümetten konuya ilişkin adım atılmasını bekliyor. Hükümet ortağı olan MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de durumun farkında olduklarını ve emeklilerin şikayetlerini haklı bulmuştu.

Yılda iki kez zamlanan emekli aylıklarının Temmuz ayında yeniden belirlenmesi gündemde yer alıyor. SGK uzmanı İsmail Sevinç konuya ilişkin emeklilere güzel haberi verdi.

EMEKLİLERE O TARİHTE ZAM YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemlerde de ekonomi büyüdükçe, başta emekliler olmak üzere bütün kesimlere dönük çalışmalar yapılacağının sinyallerini vermişti.

Cevdet Yılmaz’ın uzun vadeli olarak görülen açıklaması bazı uzmanlar tarafından kabul görmedi.

SGK Uzmanı İsmail Sevinç, emeklilerin maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.

Devletin gelire ihtiyacı olacağını söyleyen İsmail Sevinç, asgari ücrete artış demek devletin kasasına da para girdiği anlamına geldiğini ifade etti. Devletin para topladığını söyleyen Sevinç, bunu arttırmazsa emekliye standart vereceği ücreti de vermekte zorlanacağını söyledi.

EMEKLİLERE YAPILACAK ZAMMI AÇIKLADI

Bunun sadece iyileştirme değil işleri yürütme için de lazım olduğunu vurgulayan Sevinç, yaklaşık 15 milyon kadar emeklinin Temmuz zammında 2 aylık zam oranının netleşmiş olduğunu belirtti.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammının şimdiden yüzde 11.53'lere kadar geldiğini altını çizen İsmail Sevinç, bu bağlamda yapılan hesaplamalar doğrultusunda 6 aylık enflasyonun yüzde 24 seviyelerinde gelmesi beklendiğini açıkladı.

İsmail Sevinç, emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zammı açıkladı. Sevinç, “Şu anda 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı Temmuz ayında yeniden değerlendirilecek. En düşük emekli maaşının Temmuz'da minimum 12.500 TL ila 15 bin TL arasında olması bekleniyor.” İfadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber

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15 Mar 2024 - 03:20 - Ekonomi

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