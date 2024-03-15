Uzman isim "Sakın" diyerek O yatırımcıları uyardı: "Ortada ciddi bir problem var"

Ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan yükselişe dikkat çekerek yatırımcılara çarpıcı uyarılarda bulundu.

Memiş, ons altında yaşanabilecek bir düşüş eğilimi nedeniyle gram altın fiyatlarında da kısa vadeli bir gerilme çekilme olabileceğini belirterek bu durumda elinde altın bulunduranların riskli bir adım atarak ellerindeki altınları bozdurmaması gerektiğini ifade etti.

“CİDDİ PROBLEM VAR”

Memiş, gram altında bu yılın hedefinin 3000 lira olduğunu söylerken altında ciddi problem olarak gördüğü noktalar konusunda yatırımcıları uyardı.

Memiş, "3000 lira hedef noktamız. Üzeride de var ama önce 3000 lirayı görelim" dedi. Piyasada altın kıtlığını başladığına vurgu yapan Memiş “Çeyrek altın, yarım altın yok. Darphane arz tarafında ciddi problemler var. Sakın çeyrek altın, ziynet altını, cumhuriyet altını almayın, ciddi işçilik var. Ama gram altın, has altın alabilirsiniz." Diyerek yatırımcıları uyardı

YENİ REKORLAR KAPIDA

Altın fiyatlarında yeni rekor fiyatlar görmeye devam edileceğini belirten Memiş "Hedef 3000 lira seviyesi. 3000 liranın üzeri de görülecek. 4100 lira çeyrek altın. Yarım altın 8200 lira. Tam altın 16 bin 400 lira. Gram altın 2432 lira. Konuşurken bile rekor kırıyor. Ons altında bir kar satışı bekliyorum bu da gram altının kısmen geri çekilmesine neden olabilir ancak düşüşlerin kalıcı olmayacağını öngörüyorum" dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber