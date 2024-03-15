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Milyonları korkutan haber: Kredi destekleri kesildi! Artık verilmeyecek...

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Bankaların kredi kartlarında nakit avansa sınırlama getirip vadeyi 3 aya indirmesinin ardından bir sınırlama haberi daha geldi. Bazı bankalar kredi kullandırmayı tamamen durdurdu.

Milyonları korkutan haber: Kredi destekleri kesildi! Artık verilmeyecek... mask
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Bankalar, bireysel kredi kartlarında önemli değişikliklere devam ediyor. Son olarak, nakit avans kullanımı sınırlamalarla birlikte vade sürelerinin üç aya indirilmesiyle başlayan süreç, yeni bir kısıtlama ile devam etti.

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabı üzerinden milyonları kahreden haberi açıkladı. Şenol Babuşçu, bankaların bazı durumlarda artık 100.000 liranın üzerinde kredi kullandırmayı tamamen durdurduğunu duyurdu.

Son bir yıllık bireysel kredi kartı kullanımında %150'nin üzerinde bir artış yaşanması ve resmi düzenlemelerin henüz yapılmamış olması gibi nedenler yüzünden kredi kartlarına düzenleme getirildi. Bankalar kredi kartında nakit avansa sınırlama getirdi.

Vadeyi ise 3 aya çekti. Bazı bankalar da nakit avansı tamamen durdurdu. Nakit avansın döviz ve altın alımı için kullanıldığı, sınırlamanın gerekli olduğu iddia edildi.

“KREDİ KULLANDIRMA İŞLEMİ DURDURULDU”

Nakit avansla ilgili gelişmelerin ardından bir sınırlama haberi de krediler için geldi. Bazı bankalar 100.000 TL'nin üstünde kredi kullandırmazken, bazıları ise tamamen durdurdu. Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, bazı bankaların 100.000 liranın üstünde kredi kullandırmayı tamamen durdurduğunu açıkladı.

Parasal sıkılaştırma kararları için seçim bekleniyordu diyen Babuşçu, “Neden seçime 20 gün kala başlandı? Sabredilemedi?” diyerek "Bazı bankalar 100.000 TL'nin üstünde kredi kullandırmazken, bazıları ise tamamen durdurdu” dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber

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15 Mar 2024 - 03:15 - Ekonomi

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