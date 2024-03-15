SGK geridönüş borçları incelemeye aldı: Zamanında yapmayanlar yandı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıt dışı istihdamı engellemek üzerine yeni bir çalışma için harekete geçti. SGK'nın bu çalışması kapsamında milyonlarca işçinin ve işverenin hesapları incelemeye alınacak.

Sosyal Güvelik Kurumu 2024 Strateji Planı'nda sigortalı işçi çalıştıran, çalışanlarına sigorta yapmayan ya da yapılan sigortalarda sigorta primlerini düşük yatıran işyerlerine ve çalışan olmadığı halde kendini sigortalı gösterenlerin belirlenmesi için yapılacak çalışmalar da yer aldı.

SGK 2024-2028 Stratejik Planı'nda yer alan denetim ve kontroller yüzlerce işyeri ve çalışanın başını ağrıtacak.

GERİYE DÖNÜK İNCELEME BAŞLATILDI

Geçen yılda yapılan denetimlerle 112 bin 302 iş yerinin kayıt dışı çalıştığının belirlenmesi, SGK'yı bu denetimleri artırmaya itti.

Yapılacak incelemeler sonucunda 5 yıl içinde 105 bin iş yerinin ve 700 bin kişinin daha kayıt altına alınması hedefleniyor.

2023 yılında SGK'nın değerlendirdiği şikayetler ve incelemeler sonucunda toplamda 774 bin 258 kişinin sigortasız olarak kayıt dışı çalıştırıldığı belirlenmişti.

5 yıl içinde ise kayıt dışı çalışan 1 milyon 474 bin 258 işçinin sisteme dahil edilmesi bekleniyor.

SGK bu çalışma ile yasal bir işte çalışarak istihdama katılan işçilerin çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Ülkemizde birçok şirket çalıştırdığı işçiyi ya hiç bildirmiyor, ya bildiriyor ancak çalıştığı gün sayısını eksik gösteriyor ya da çalışma gün sayısı tam gösteriliyor ancak sigorta primleri ödenen maaş miktarı üzerinden yatırmıyor.

Bu kayıt istihdam sonucunda SGK'nın gelirleri azaldığı gibi işçiler de uzun vadede bir türlü emeklilik hakkına kavuşamıyor.

Kaynak: Kamu Son Haber