Şimşek tam gaz

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak. Oba Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak kritik mücadelenin hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilli ekibin sarı kırmızılı takımı imha planı hazır. İç sahada son oynanan Trabzonspor maçındaki gibi hücum futbolu oynatacak olan Teknik Direktör Fatih Tekke, oyuncularına maçın önemini anlatan bir konuşma yaparak, "Bu maçı alıp, hızla üst sıralara tırmanmalıyız. Alanyaspor'un yeri burası değil" dediği öğrenildi. Dün yapılan idmanda oyuncularını hücum varyasyonları üzerine çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam, son haftaların formda isimleri Oğuz Aydın ve Ahmed Hassan ile yakından ilgilendi. Her iki futbolcuya da bazı direktifler veren Tekke'nin, oyuncularına "Kayserispor maçında size çok güveniyorum" dediği de gelen bilgiler arasında. Alanyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün tamamlayarak kampa girecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ