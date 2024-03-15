Hwang'a 'Baldız' şoku

CORENDON Alanyaspor'un Güney Koreli forveti Hwang Ui-jo'nun baldızı, yıldız futbolcunun özel müstehcen videolarını internette yayınlayarak kendisine şantaj yapmaya çalıştığı gerekçesiyle üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. İsmi açıklanmayan sanık, Hwang'ı sadakatsizlikle suçlayan eski bir kız arkadaşı gibi davranarak videoları sosyal medyada paylaşmakla suçlandı. Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre; Seul Merkez Bölge Mahkemesi kararında, sanığın videoları 'gelişigüzel yayılacağını bilerek' paylaştığını söyledi. Sanık duruşmaya kadar kendisine yöneltilen suçlamaları şiddetle reddetmiş ve telefonunun hacklenmiş olma ihtimali olduğunu söylemişti. Ancak daha sonra yargıçlara bir mektup sunarak suçu kabul etti ve mahkemeden ve Hwang'dan özür diledi.

AYRI BİR SORUŞTURMA DAHA AÇILDI



Videoların yayınlanması, cinsel ilişkilerin rıza olmaksızın yasadışı olarak çekilip çekilmediği konusunda Alanyaspor oyuncusu hakkında ayrı bir polis soruşturmasına da yol açtı. Hwang iddiaları reddetti ve savcılar henüz onu aklamadı ya da resmi olarak suçlamadı. Şantaj planında sanık, Hwang'ın aralarında ünlülerin de bulunduğu birçok kadınla yattığını ve onları sevgili olduklarına inandırdığını, ancak daha sonra onları terk ettiğini iddia etti. Sanık ayrıca, Hwang'a alaycı mesajlar göndererek videoların sızdırılması halinde 'bunun eğlenceli olacağını' söyledi.

SAVCILIK 4 YIL İSTEMİŞTİ



Hwang'ın baldızına verilen üç yıllık ceza, savcıların talep ettiğinden bir yıl daha az oldu. Mahkeme, sanığın suçu kabul etmesi ve Hwang'ın hoşgörü talebinin dikkate alındığını söyledi. Sanık son ifadesinde, "Kurbanlara büyük zarar verdim ve yaptıklarımdan içtenlikle pişmanım" dedi.

ALANYASPOR'A KİRALANDI



Ara transferde Nottingham Forest'tan kiralık olarak Corendon Alanyaspor'a transfer olan 31 yaşındaki Hwang, kasım ayında Singapur'a karşı oynanan Dünya Kupası elemelerinde gol atmıştı. Ancak Kore Futbol Federasyonu, yasadışı çekim iddiasıyla ilgili soruşturmanın sonucunu beklemek üzere Hwang'ı milli takımdan uzaklaştırdı. Bu ceza onu Katar'daki Asya Kupası'nın dışında bıraktı. Hwang, Güney Kore formasıyla çıktığı 62 maçta 19 gol attı. Hwang, Nottingham Forest'tan kiralık olarak EFL takımı Norwich City, Yunanistan'ın Olympiakos ve ülkesi Güney Kore'nin FC Seul takımlarında oynadı. Spor SERVİSİ

Kaynak: Spor SERVİSİ