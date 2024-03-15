Alanya EAH’de hekimler unutulmadı

Karanfillerin dağıtıldığı bu özel günde, hekimler hatırlamanın haklı gururunu yaşadılar. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler ve hastane yönetimi “14 Mart Tıp Bayramı“ sebebiyle hekimlik mesleğini icra eden meslektaşlarıyla bir araya geldi. Başhekim Güler, hastanenin farklı birimlerinde görev alan doktorları yerinde ziyaret ederek “14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı ve hekimlere hediyelerini taktim etti. Bir toplumun varlığı, gelişmesi, ilerlemesi insanların sağlıklı yaşam sürmeleri ile mümkün olduğunu ifade eden Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, “Zorlu bir eğitim süreciyle başlayan hekimlik, daima yenilenmeyi, gelişmeleri izlemeyi, teknolojiyi takip etmeyi, bilimsel araştırmaların merkezinde olmayı gerektiren bir meslektir. Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına gece gündüz demeden var gücüyle çalışan, onurlu ve kutsal bir görevi büyük özveriyle yerine getiren doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesile ile çoğunun isimleri unutulmuş olan ve tıbbımıza büyük hizmetleri geçen hekimlerimiz ile devlet adamlarımızın hatıralarını da saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı. (Alanya EAH/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya EAH