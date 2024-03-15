Kadıpaşa Mahallesi için 7/24 sahada

Çetinkaya, “Mahallem İçin güzel düşüncelerim ve projelerim var, mahallemde yaşayan her birey için bunları hayata geçireceğim. Eksiklerimiz çok fazla, bunları gidermek için elimden geleni yapacağım. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaş arasında köprü olacağım. Mahallemi seviyorum, güzel bir mahallem var. Neden doğup büyüdüğüm mahalle kentin en güzel mahallesi olmasın diyerek bu yola çıktım” dedi. Ahmet Çetinkaya; 1969 yılında Alanya Kadıpaşa mahallesinde doğdu. İlkokulu Barbaros ilköğretim okulunda okudu, orta öğretim ve lise eğitimini Alanya Lisesinde tamamladı. 1994 yılından beri esnaflık yapmaktadır. İyi derece İngilizce ve Almanca biliyor. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi