- Eğitim

ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesinde görev değişimi

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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan tarafından Rafet Kayış Mühendislik Fakültesine dekan olarak atanan Prof. Dr. Erhan Cengiz, önceki dekan Prof. Dr. Mehmet Gümüş’ten görevi devraldı.

ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesinde görev değişimi mask
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Düzenlenen devir teslim törenine katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, eski Dekan Prof. Dr. Gümüş'e teşekkür belgesi ile çiçek takdim ederek uzun yıllar süren hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Törende bulunan eski Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Murat Alper Başaran ve Doç. Dr. Hacer Yumurtacı Aydoğmuş’a da Rektör Yardımcısı Kılıç tarafından teşekkür belgesi verildi.


REKTÖR YARDIMCISI KILIÇ: YENİ DÖNEM HAYIRLI OLSUN


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesinin yeni dönemde başta eğitim kalitesi olmak üzere fakültenin tüm alanlarında daha da ileriye taşınmasının hedeflendiğini belirtti. Eğitim ve araştırma alanındaki çabaların daha da güçlenerek devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Kılıç, “Hep birlikte, uyum içinde, fakültemizi daha da ileri götüreceğimize inanıyorum. Başarılarla dolu bir dönemin başlangıcı olması dileğiyle yeni dönem hayırlı olsun.” dedi.


DEKAN CENGİZ’DEN REKTÖR TÜRKDOĞAN’A TEŞEKKÜR


Teşekkür belgelerinin ardından görevi devralan Prof. Dr. Cengiz, görevi devraldığı Prof. Dr. Gümüş’e çiçek takdim etti. Törende konuşan Dekan Cengiz, görevi devralmanın gururunu yaşadığını belirterek fakültenin ileriye dönük hedeflerine ulaşmak için Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve Rektör Yardımcılarıyla birlikte tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışacaklarını vurguladı. Cengiz, kendisini bu önemli göreve atayan Rektör Türkdoğan’a teşekkür etti. ( ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ

# Bir, etti, eğitim

15 Mar 2024 - 02:34 - Eğitim

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