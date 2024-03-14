- Yaşam

Akşam saatlerinde başlayan kar, beyaza bürüdü

ABONE OL Google News Sayfamız

Karabük'ün kayak merkezi Keltepe kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Akşam saatlerinde başlayan kar, beyaza bürüdü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Karabük'te 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde, akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtü ile kaplanırken, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Ekipler de olası olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Kaynak: DHA

14 Mar 2024 - 23:33 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya'da uzmanlardan flaş uyarı: Salgın büyüyor mask
Alanya'da uzmanlardan flaş uyarı: Salgın büyüyor
Covid-19'un en korkunç yan etkisi bulundu: Bilim insanları şaşkın mask
Covid-19'un en korkunç yan etkisi bulundu: Bilim insanları şaşkın
Uzmanından Ramazan’da sağlıklı beslenme tavsiyeleri mask
Uzmanından Ramazan’da sağlıklı beslenme tavsiyeleri
Antalya BŞB Alanya'da iftar sofrası kurdu mask
Antalya BŞB Alanya'da iftar sofrası kurdu
Bakan Koca'dan flaş MHRS açıklaması mask
Bakan Koca'dan flaş MHRS açıklaması
Büyükşehir Kırsal’da çalışıyor mask
Büyükşehir Kırsal’da çalışıyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber