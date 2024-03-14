- Asayiş

Korkunç kaza. Cip ve otomobil kafa kafaya çarpıştı; ölü ve yaralılar var

ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin'de cip ve otomobilin karıştığı korkunç bir kaza meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Korkunç kaza. Cip ve otomobil kafa kafaya çarpıştı; ölü ve yaralılar var mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Mehmet Y. idaresindeki cip ile plakası öğrenilemeyen Uğur K. (32) idaresindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Uğur Keskin (32) hayatını kaybederken cip sürücüsü Mehmet Y. ile otomobilde bulunan Ayçanur Şeyma K. (29) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedaviye alındı.

Kazaya ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
# Otomobil, sağlık, ilgili, Polis

14 Mar 2024 - 23:19 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İş makinesi, halk pazarında dehşeti yaşattı mask
İş makinesi, halk pazarında dehşeti yaşattı
Günlerdir aranıyordu; ağaca asılı halde bulundu mask
Günlerdir aranıyordu; ağaca asılı halde bulundu
Son dakika! Raylara kendini atarak hayatına son verdi mask
Son dakika! Raylara kendini atarak hayatına son verdi
Dehşet olay! Eski sevgilisi 17 yaşındaki genç kızı öldürdü; ardından intihar etti mask
Dehşet olay! Eski sevgilisi 17 yaşındaki genç kızı öldürdü; ardından intihar etti
Alanya’da bunalıma giren kişi canına kıydı mask
Alanya’da bunalıma giren kişi canına kıydı
Son Dakika! 2 şehidimiz var mask
Son Dakika! 2 şehidimiz var
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber