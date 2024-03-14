Korkunç kaza. Cip ve otomobil kafa kafaya çarpıştı; ölü ve yaralılar var

Mehmet Y. idaresindeki cip ile plakası öğrenilemeyen Uğur K. (32) idaresindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Uğur Keskin (32) hayatını kaybederken cip sürücüsü Mehmet Y. ile otomobilde bulunan Ayçanur Şeyma K. (29) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedaviye alındı.

Kazaya ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA