- Asayiş

Zihinli engelli genç, tabancayı eline aldı ve bir anda...

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Kayseri'de zihinsel engelli A.C.A. (25), evinde babasına ait tabanca ile oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Zihinli engelli genç, tabancayı eline aldı ve bir anda... mask
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Zihinsel engelli olduğu öğrenilen A.C.A., babasına ait olduğu belirtilen silahla oynamaya başladı. Tabancanın kazara ateş almasıyla A.C.A., yaralandı. Ağır yaralanan zihinsel engelli genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. A.C.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaynak: DHA
# sağlık, ilgili, Polis

14 Mar 2024 - 23:12 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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