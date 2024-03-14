Zihinli engelli genç, tabancayı eline aldı ve bir anda...

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen A.C.A., babasına ait olduğu belirtilen silahla oynamaya başladı. Tabancanın kazara ateş almasıyla A.C.A., yaralandı. Ağır yaralanan zihinsel engelli genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. A.C.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA