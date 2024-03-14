Tecavüz sahnesine destek verince eleştiri oklarının hedefi oldu

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin bir sahnesi büüyk tepkileri de beraberinde getirdi. Tuğçe karakteri önce tecavüze uğrayıp ardından öldürülmesi karşısında dizinin takipçileri adeta çıldırdı. Tepkilerin odağındaki isim dizinin senaristi Sema Ergenekon sessizliğini bozmazken, Selen Görgüzel'den herkesi şaşırtan bir destek geldi.

DESTEK OLMAK İSTERKEN TEPKİ TOPLADI





Selen Görgüzel sahneler hakkında " Kadın cinayetlerine daha doğru dikkat çekilemezdi helal olsun. Farkındalık yaratmak cesaret ister…" deyince, sosyal medyada tepki çekti.

Kaynak: Haber Merkezi