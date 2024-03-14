14 Mar 2024 - 22:29- Dünya G:

Filistin'in yeni başbakanı belli oldu

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, başbakanlığa Muhammed Mustafa’yı atadı.

Filistin'in yeni başbakanı belli oldu mask
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Devlet Başkanlığı kararına göre Abbas, Filistin Yatırım Fonu Başkanı Mustafa'yı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Filistin Başbakanı olarak atanan Mustafa, Dünya Bankası'nda ve başta Filistin Yatırım Fonu olmak üzere Filistin yönetimindeki kurumlarda çeşitli görevlerde bulunan bir isim.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 26 Şubat'ta Başbakan Muhammed Iştiyye hükümetinin istifasını kabul etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu duyuran Iştiyye, " Karar, Filistin davası ve siyasi rejimimizin karşılaştığı benzeri görülmemiş şiddetli saldırıların yanı sıra Gazze'de halkımıza karşı uygulanan zorla aç bırakma, göçe zorlama gibi soykırım suçlarının gölgesinde alındı." demişti.

Kaynak: TRT
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14 Mar 2024 - 22:29 - Dünya

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