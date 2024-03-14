Kontrolden çıkan araç ağaca çarpıp alev alev yandı

İbrahim A. yönetimindeki elektrikli otomobil, sağanak nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin yardımıyla sürücü otomobilden kurtarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim A., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.