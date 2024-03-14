- Asayiş

Kontrolden çıkan araç ağaca çarpıp alev alev yandı

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Kayseri'de sağanak nedeniyle kontrolden çıktı ve orta refüjdeki ağaca çarpıp alev aldı. Feci kazada sürücü İbrahim A. (34) yaşamını yitirdi.

Kontrolden çıkan araç ağaca çarpıp alev alev yandı mask
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İbrahim A. yönetimindeki elektrikli otomobil, sağanak nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin yardımıyla sürücü otomobilden kurtarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim A., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi. (DHA)

Kaynak: DHA
# Yaralı, Otomobil, sağanak

14 Mar 2024 - 22:19 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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