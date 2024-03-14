Feci olay! Tırın damperi yüksek gerilim hattına temas etti, sürücü akıma kapıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde açılan damperi yüksek gerilim hattına çarpan tırın sürücüsü elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Pelitli Mahallesi Maden Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde aracını park eden 43 LJ 076 plakalı tırın sürücüsü Orhan S., henüz bilinmeyen bir sebeple tırın damperini kaldırdı. Bu sırada damperin aracın üzerindeki yüksek gerilim enerji hattındaki tellere değmesi sonucu elektrik akımına kapılan Orhan S. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Orhan S.'nin ağır yaralandığı belirlendi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA