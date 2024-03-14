- Dünya

5.8 büyüklüğünde depremle sallandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

5.8 büyüklüğünde depremle sallandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) açıklamasına göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinin Naraha sahili açıklarında yerel saatle 00.14'te meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem 50 kilometre derinlikte kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
# Gelen, meteoroloji

14 Mar 2024 - 21:47 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Polis dehşeti! Otizmli genci kurşun yağmuruna tuttular mask
Polis dehşeti! Otizmli genci kurşun yağmuruna tuttular
Balıkçı teknesi alabora oldu; denizde can pazarı mask
Balıkçı teknesi alabora oldu; denizde can pazarı
Oruç tutmadıkları için gözaltına alındılar mask
Oruç tutmadıkları için gözaltına alındılar
Yetkililerden uyarı üstüne uyarı: Bu kediye sakın dokunmayın mask
Yetkililerden uyarı üstüne uyarı: Bu kediye sakın dokunmayın
Putin'den Finlandiya'ya nükleer saldırı tehdidi mask
Putin'den Finlandiya'ya nükleer saldırı tehdidi
Gagavuzlar, Moldova'nın siyasi baskılarını AİHM'e taşıdı mask
Gagavuzlar, Moldova'nın siyasi baskılarını AİHM'e taşıdı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber