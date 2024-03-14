Ünlü gece kulübünün işletmecisi iflas etti

Ünlü gece kulübü Reina’da 2017 yılında IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş, 70 kişi ise yaralanmıştı. Ünlü mekanın işletmecisi ise Mehmet Koçaslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketiydi.

Çalışanları ise 3 milyon liraya yakın alacakları için dava açtı. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde 11 Mart Pazartesi günü görülen davanın 6. duruşmasında davalı Mehmet Koçaslan’ın avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddederek kararını açıkladı.

Davalı Mehmet Koçaslan’ın avukatı borçların ödendiğini savunsa da ödediği, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, ünlü gece kulübü Reina’nın işletmeciliğini yapan Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında kararını açıklayan şirketin iflasına karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi