Erdoğan'dan Muharrem İnce kararı! Şikayetinden vazgeçti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında Balıkesir'de 7 Ocak 2018'deki CHP Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na Muharrem İnce hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerine ileten bir dilekçe sundu. Mahkeme başkanı bugünkü duruşmada dilekçeyi okudu. Dilekçenin açıklama kısmındaki, 'Muharrem İnce'nin 07 Ocak 2018 tarihinde yapmış olduğu konuşma nedeniyle tarafımızca işbu dosyaya katılma talebimiz bulunulmuştur.
Mahkemece katılma talebimiz 11 Nisan 2022 tarihli celsede kabul edilmiştir. Ancak görülen lüzum üzerine Muharrem İnce hakkındaki şikayetten vazgeçme gereği hasıl olmuştur' ifadelerine dikkat çekti. Mahkeme başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'ın sunduğu dilekçe ile şikayetten vazgeçildiğini belirtti. Duruşma 2 Mayıs'a ertelendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.