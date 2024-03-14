14 Mar 2024 - 21:32- Siyaset G:

Erdoğan'dan Muharrem İnce kararı! Şikayetinden vazgeçti

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Muharrem İnce hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan açılan davada, Erdoğan şikayetinden vazgeçti.

Erdoğan'dan Muharrem İnce kararı! Şikayetinden vazgeçti mask
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında Balıkesir'de 7 Ocak 2018'deki CHP Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na Muharrem İnce hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerine ileten bir dilekçe sundu. Mahkeme başkanı bugünkü duruşmada dilekçeyi okudu. Dilekçenin açıklama kısmındaki, 'Muharrem İnce'nin 07 Ocak 2018 tarihinde yapmış olduğu konuşma nedeniyle tarafımızca işbu dosyaya katılma talebimiz bulunulmuştur.

Mahkemece katılma talebimiz 11 Nisan 2022 tarihli celsede kabul edilmiştir. Ancak görülen lüzum üzerine Muharrem İnce hakkındaki şikayetten vazgeçme gereği hasıl olmuştur' ifadelerine dikkat çekti. Mahkeme başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'ın sunduğu dilekçe ile şikayetten vazgeçildiğini belirtti. Duruşma 2 Mayıs'a ertelendi.
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14 Mar 2024 - 21:32 - Siyaset

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