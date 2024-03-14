Oyuncu Leyla Bilginel'den flaş açıklama! '5 yaşındayken babam beni bıçakla kovaladı'

Leyla Bilginer çocukluğuna dair anılarını anlattı. Haber Bahane programına konuk olan oyuncu, çocukken şiddete uğradını söyledi.

Bilgilel "Babam alkolikti, annemi döverdi. Babam dövmezse amcalarım ve dedem annemi döverdi. Bütün gelinlere böyleydi. Ben 5 yaşındayken de babam bizi 'Sizin diliniz çok uzadı, ben onu kesmez miyim?' diyerek bıçakla kovaladı. Babam sevgisiz büyümüş biri. Alkol aldığında başka bir adam almadığında bambaşka bir adamdı" dedi.

AÇLIK GREVİ YAPTI

12 yaşında lisede okuyabilmek için açlık grevi yaptığını belirten Bilginel, "Babam kitaplarımı yırtar ben de sabah onları birleştirir okumaya devam ederdim. Öğretmenlerim sayesinde ortaokulu bitirdim. Liseye geçtiğimde okutmadılar ve görücüler gelmeye başladı. 12 yaşındayken 13 gün boyunca hiçbir şey yiyip içmedim. Ölmek üzereyken beni hastaneye kaldırdılar" dedi.

"BU ÇOCUK BİR HAFTAYA ÇIKMAZ"

Oyuncu sözlerine "Doktor yaşadıklarımı duyunca yardım etmek istedi, beni kucağına alıp babama teslim ederken 'Alın kızınızı toprağa gömün, bu çocuk bir haftaya çıkmaz' dedi. Babam beni aldı ama annem feryat ediyordu. Babamın kalbinin titremesini duydum. Babam, ailesine karşı gelemediği için bana böyle davranıyordu. Babam eve geldiğimizde okumamı kabul etti ama 'Benim yüzümü öne eğerseniz ikinizin de kafasını tıraş eder tımarhaneye atarım' dedi" diye devam etti.

"7 YAŞIMDA TACİZE UĞRADIM"

Tacize uğradığını söyleyen Bilginel "Bir bakkalımız vardı, Mehmet Amca. 7 yaşındaydım. Bana 'İstediğin şeyler tezgahta, oradan al' dedi. Arkamdan geçerken beni taciz etti. Çok korktum ve kaçtım. Korktuğum için anneme söyleyemedim, babam duysa katil olurdu. Daha sonra o dükkana tek başıma girmiyordum, kendimce böyle bir çözüm bulmuştum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV