14 Mar 2024 - 21:12- Magazin G:

O sokak röportajına Acun kayıtsız kalmadı

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Erzurum'da bir kadınla yapılan sokak röportajı sosyal medyayı salladı. Acun Ilıcalı ise röportaja tepkisiz kalamadı.

O sokak röportajına Acun kayıtsız kalmadı mask
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftardan sonra sokak röportajları yapılmaya başlandı. Erzurum'da yapılan bir röportaj ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Erzurumlu bir kadın iftar sonrası çıktığı yürüyüşte kendisine mikrofon uzatılınca; 'Vallahi Ramazan'ın ilk günü çok güzel geçti. Yedik, içtik, şiştik. Bak ne kadar güzel. Aslında sevmem Erzurum'un insanlarını da. Ben de buralıyım. Kendimi de sevmiyorum. Biraz daha kültürlü olsak daha iyi olur' dedi.

Röportajın Erzurum Gaste Instagram hesabından yayınlanacağını öğrenen kadın 'Rezil olacağım. Ya bizim herif görürse? Daha geçenlerde kriz geçirdi' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Röportajı eşine selam göndererek bitiren Erzurumlu kadının samimi halleri ve 'Erzurumlu' yorumu kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Erzurumlu olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da bu röportaja kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından röportajı yayınlayan Ilıcalı videoya kalp emojisi koydu.

Sosyal medyada; 'Hemen bir program yap abi', ' Survivor daveti gelir heralde' gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: MYNET

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14 Mar 2024 - 21:12 - Magazin

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