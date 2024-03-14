- Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta yeni zam bu gece geliyor

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Akaryakıt fiyatlarında bir süre yaşanan düşüş yerini tekrar zamlara bıraktı. Benzin ve motorine bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde zam geliyor.

'Akaryakıta zam' iddialarına açıklama mask
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Türkiye’deki yüksek döviz kuru ve gÖTV zammı sonrası yükselişe geçen akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geliyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzine 1,53 TL, motorine ise 1,10 TL zam gelecek. 15 Mart'tan itibaren zamlı fiyatlar tabelaya yansıyacak.

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, Mart, türkiye, Yüksek

14 Mar 2024 - 21:03 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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