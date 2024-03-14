14 Mar 2024 - 21:03 - Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta yeni zam bu gece geliyor

Akaryakıt fiyatlarında bir süre yaşanan düşüş yerini tekrar zamlara bıraktı. Benzin ve motorine bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde zam geliyor.