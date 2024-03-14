Altın üst üste rekor tazeledi; yatırım için artık geçti

Geçtiğimiz hafta üst üste 4 gün rekor kıran altın bu hafta yatırımcılarını yüzünü güldürmeyi sürdürdü. Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken piyasalarda meraklı bekleyiş başladı. Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bankanın bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinin ardından 2169 dolara yaklaşarak rekor tazeledi.
Bu gelişmelerin ardından ise yatırımcılar Kapalıçarşı ve piyasalarda gram, yarım ve çeyrek altında son fiyatları yakından takip ediyor.
14 Mart 2024 Perşembe günü gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları
KAPALIÇARŞI FİYATLARI
Gram altın alış satış : 2396.51 TL / 2435.10 TL
Çeyrek altın alış satış: 3950. TL / 4084 TL
Yarım altın alış satış: 7901 TL / 8071 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.