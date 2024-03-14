Altın üst üste rekor tazeledi; yatırım için artık geçti

Geçtiğimiz hafta üst üste 4 gün rekor kıran altın bu hafta yatırımcılarını yüzünü güldürmeyi sürdürdü. Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken piyasalarda meraklı bekleyiş başladı. Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bankanın bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinin ardından 2169 dolara yaklaşarak rekor tazeledi.

Bu gelişmelerin ardından ise yatırımcılar Kapalıçarşı ve piyasalarda gram, yarım ve çeyrek altında son fiyatları yakından takip ediyor.

14 Mart 2024 Perşembe günü gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları

KAPALIÇARŞI FİYATLARI

Gram altın alış satış : 2396.51 TL / 2435.10 TL

Çeyrek altın alış satış: 3950. TL / 4084 TL

Yarım altın alış satış: 7901 TL / 8071 TL

Kaynak: Haber Merkezi