- Ekonomi

Altın üst üste rekor tazeledi; yatırım için artık geçti

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Altındaki iniş çıkış sürüyor. Altın alacaklar gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 14 Mart Perşembe günü altın fiyatları.

81 gram altını olana zekat vermek farzdır mask
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Geçtiğimiz hafta üst üste 4 gün rekor kıran altın bu hafta yatırımcılarını yüzünü güldürmeyi sürdürdü. Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken piyasalarda meraklı bekleyiş başladı. Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bankanın bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinin ardından 2169 dolara yaklaşarak rekor tazeledi.

Bu gelişmelerin ardından ise yatırımcılar Kapalıçarşı ve piyasalarda gram, yarım ve çeyrek altında son fiyatları yakından takip ediyor.

14 Mart 2024 Perşembe günü gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları

KAPALIÇARŞI FİYATLARI
Gram altın alış satış : 2396.51 TL / 2435.10 TL
Çeyrek altın alış satış: 3950. TL / 4084 TL
Yarım altın alış satış: 7901 TL / 8071 TL

Kaynak: Haber Merkezi
# Mart, günü, Son, GÜN, merkez

14 Mar 2024 - 20:47 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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