Antalyalı balıkçının ağına takılan şoke etti: Yaklaşık 25 kilo ağırlığındaki...

Antalya'da yaşayan Ali Varol, balık tutmak için Boğaz Mevkii Mendirek bölgesinden denize açıldı. 150-200 metre açıldıktan sonra oltasını denize attı. Kısa süre sonra Ali Varol’un oltasına büyük bir balık takıldı. Misinayı dikkatli bir şekilde çekmeye başlayan Ali Varol, balık yaklaştıkça gözlerine inanamadı. Balık yaklaştıkça heyecan artarken, Ali Varol gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Varol, oltanın ucunda 25 kilo olduğu tahmin edilen köpek balığı ile uzun süre göz göz geldi. Ardından misinayı gevşetmesiyle birlikte köpek balığı denizin derinliklerine doğru kayboldu.

Kaynak: Haber Merkezi